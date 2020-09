Covid-19

Coronavirus, in Sicilia 106 nuovi positivi

Sono 106 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Pubblicata il: 11/09/2020

Sono 106 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sale a 108 il totale delle persone ricoverate e a 18 il numero di quelle che necessitano di cure in terapia intensiva, con una crescita di tre ricoveri che portano a 8 i casi seguiti solo all'ospedale Cervello di Palermo. In totale salgono a 1.603 gli attuali positivi attivi nell'isola, 1.477 dei quali in regime di isolamento domiciliare.

I tamponi eseguiti sono stati 4.607 - un numero leggermente inferiore rispetto a ieri - che portano il totale a quasi 390 mila dall'inizio dell'epidemia. Resta fermo a 289 il totale delle vittime.

