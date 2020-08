Covid-19

Coronavirus, in Sicilia 30 nuovi casi: sale l'indice di contagio

Sono 30 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Pubblicata il: 07/08/2020

Sono 30 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Tredici sono migranti e 17 siciliani. A Catania si registra il numero di contagi più consistente. Otto fanno parte di un cluster già circoscritto, sette si sono presentati al pronto soccorso manifestando alcuni sintomi e uno è stato individuato per un tampone eseguito per un prericovero. A Messina i positivi sono sei, cinque sono migranti. A Caltanissetta i positivi sono 4 tutti migranti. Sono migranti anche i 2 positivi a Palermo e uno ciascuno a Enna e Ragusa. Due i guariti. Si tratta dei dati comunicati dal sistema regionale alla Protezione Civile e resi noti attraverso la scheda report quotidiana del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.

Salgono ancora i contagi per coronavirus nel resto dell'Italia. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.204. In calo, invece, il numero delle vittime: 6 in un giorno a fronte delle 10 registrate mercoledì. Complessivamente, le vittime dall'inizio dell'epidemia sono 35.187

Sono 12 le Regioni con l'indice Rt sopra 1, secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute che riporta una analisi dei dati relativi al periodo 27 luglio - 2 agosto 2020, successivo alla terza fase di riapertura avvenuta il 3 giugno 2020. Questa la rielaborazione del ministero della Salute che ha rettificato il dato precedentemente comunicato di 11 Regioni con Rt sopra 1. In particolare Rt più alto risulta in Sicilia (1.62), seguita dalla Provincia autonoma di Bolzano (1.43), e da Provincia autonoma di Trento e Veneto, entrambe con 1.28, Campania (1.25), Toscana (1.2), Liguria (1.16), Marche (1.13), Puglia (1.1), Lazio (1.08), Lombardia (1.04), Emilia Romagna (1.01). Tre le Regioni con indice Rt 0: Basilicata, Calabria e Molise.

