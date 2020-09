Covid-19

Coronavirus in Sicilia, 37 nuovi positivi

Sono 37 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2020 - 09:05:57 Letto 448 volte

Sono 37 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Di questi 8 migranti. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.334 positivi di cui 86 ricoverati in ospedale, 13 in terapia intensiva e 1235 in isolamento domiciliare. I guariti sono 46. Sono stati eseguiti 2321 tamponi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!