Coronavirus in Sicilia: 49 nuovi positivi, 15 sono migranti

Sono 49 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Sono 49 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, ben 12 in più rispetto alla giornata di ieri e addirittura con meno tamponi: 2333 contro i 2700 di ieri. Quindici positivi sono migranti all'interno dell'hotspot di Lampedusa. Il totale dei positivi in Sicilia dall'inizio della pandemia è di 4765.

Attualmente ci sono 101 persone ricoverate in ospedale (+15), 13 in terapia intensiva, 1.265 in isolamento domiciliare per un totale di 1379 positivi. I guariti sono 3097. Rimangono invariati i decessi: 289.

Sono 1108 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati altri 12 decessi, che portano il totale a 35.553. Sono 142 persone in terapia intensiva, 9 in più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 52.553 tamponi, 9.271.810 da inizio emergenza. Gli attualmente positivi sono 32.993, 915 più di ieri. Sono stati registrati altri 223 guariti che portano il totale a 210.238.

