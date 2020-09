Covid-19

Coronavirus, in Sicilia 77 i nuovi positivi: aumentano malati e ricoveri

Bollettino del 15 settembre 2020: contagi in leggero rialzo in Sicilia dove, sono 77 i nuovi casi nelle ultime 24 ore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/09/2020

Contagi in leggero rialzo in Sicilia dove, sono 77 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, è quasi raddoppiato il numero dei tamponi processati: sono 4.327 contro i 2.158 di ieri i tamponi processati nelle ultime 24 ore a fronte dei 2.726 del giorno precedente.

Il totale degli attuali contagiati è di 1.919: 141 ricoverati con sintomi, 17 in terapia intensiva e 1.716 in isolamento domiciliare. Sono 5.383 i casi totali, 3.172 i dimessi guariti ed è pari a 4.327 l’incremento dei tamponi. I decessi restano fermi a quota 292.

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia sono invece 5.383, le guarigioni sono 3.172 (come ieri), mentre i decessi restano fermi a 292 (come ieri).

La Regione siciliana ha comunicato al ministero della Salute che dei 77 nuovi casi positivi di oggi, 2 sono migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa. Mentre per quanto riguarda la distribuzione geografica dei casi, continua a preoccupare i focolai di Palermo dove ci sono stati 37 nuovi contagi, 20 sono stati a Catania, 8 ad Agrigento, 4 a Trapani, 4 a Ragusa, 2 a Messina, 2 a Enna, zero casi a Caltanissetta e Siracusa.

Salgono anche in tutta Italia i casi di coronavirus, sono 1229 secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. In tutte le regioni sono stati segnalati nuovi contagi. Il numero maggiore di nuovi casi (176) è stato individuato in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9 decessi, che portano il totale a 35633 dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri sono stati effettuati 80.517 tamponi in più: in totale, sono 9.943.944. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 201, con un incremento di 4 unità.

