Coronavirus in Sicilia: 84 i nuovi positivi, aumentano i tamponi

Sono 84 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi martedì 8 settembre, così come si evince dal sito della protezione Civile.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 380.348: di queste sono risultate positive 4.849, mentre attualmente sono ancora contagiate 1.454, con un’aumento di 84 pazienti attualmente contagiati dal Covid-19. Non è stato registrato nessun nuovo decesso, quindi il totale delle vittime in Sicilia rimane 289.

I guariti ammontano invece a 3.106, nove in più rispetto a quanto registrato ieri.

Degli attuali 1.454 positivi, 104 (+3) pazienti sono ricoverati con sintomi di cui 13 in terapia intensiva (=).

Il bollettino nazionale: E' di dieci morti (due in meno di ieri) e di 1.370 nuovi contagiati (+262) il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus.

All'aumento dei contagiati è corrisposto un netto incremento dei tamponi effettuati: sono stati 92.403, quasi il doppio rispetto a ieri.

In Lombardia (271) e Campania (249) il maggior numero di nuovi positivi. Nessuna regione ha registrato zero contagi.

Nelle ultime 24 ore si registra un solo paziente in più in terapia intensiva per il Covid rispetto al giorno precedente (ora sono 143 in totale). Aumento più consistente per i ricoverati con sintomi: sono 1.760 (+41); e crescono anche le persone in isolamento domiciliare (31.886, +754). Il numero dei dimessi e dei guariti è salito a 210.801 (+563); quello dei soggetti attualmente positivi a 33.789 (+796). Questi i dati del ministero della Salute.

