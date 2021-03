zona rossa

Coronavirus, in Sicilia altri 4 comuni in zona rossa

Il presidente Nello Musumeci, ha istituito infatti quattro nuove ''zone rosse'' a Caltanissetta, Palma di Montechiaro, Caltavuturo e Scicli.

Pubblicata il: 16/03/2021

La Sicilia da ieri è entrata in zona arancione, ma in alcuni comuni dove il numero dei contagi Covid registra un aumento preoccupante si colora di rosso. Il presidente Nello Musumeci, ha istituito infatti quattro nuove "zone rosse" a Caltanissetta, Palma di Montechiaro (Ag), Caltavuturo (Pa) e Scicli (Rg) che si affiancano ad altri cinque comuni per i quali era già scattata la misura restrittiva.

Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni.

