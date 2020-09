Coronavirus, in Sicilia altri 65 casi: in aumento i ricoverati

Covid-19

Sono 65 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Sono 65 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.842 positivi di cui 152 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva e 136 in regime di ricovero ordinario, 1.690 in isolamento domiciliare, per un totale di 5.180 casi dall’inizio dell‘epidemia. Sei sono i guariti, che salgono a 3.144.

I tamponi eseguiti sono 2158 che portano il totale a quasi 403mila. Sono 292 i morti accertati per covid19 nell’isola dall’inizio dell’epidemia. Dei nuovi positivi 6 sono migranti ospitati nell’hotspot di Lampedusa. Sei sono i guariti, che portano il totale a 3.144.

Sul fronte della suddivisione fra province sono ben 43 i nuovi contagiati a Palermo fra i quali ci sono i 6 migranti, 9 sono a Catania, 6 a Trapani, 4 ad Agrigento, 3 a Siracusa.

In Italia in totale sono 1.008 i nuovi casi e 14 i morti nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i nuovi contagi, ma calano anche i tamponi che sono stati 45.309 test oggi: 26mila in meno di ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 197, 10 in più di ieri. In Italia i guariti sono stati in tutto 213.950, 316 in più oggi.

