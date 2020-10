Covid-19

Coronavirus in Sicilia, bollettino 10 ottobre: 285 nuovi positivi e 2 nuove vittime

Bollettino 10 ottobre 2020: Sono 285 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Sono 285 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 4143 gli attuali positivi e passano a 422 i ricoverati in ospedale con un incremento di 11 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 35 si trovano in terapia intensiva, mentre sono 387 i ricoveri in regime ordinario; 3.721 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 7.741.

Anche oggi si registrano 2 nuove vittime tra persone positive al Covid: il totale sale a 335. I guariti sono 41. La percentuale dei casi positivi in relazione ai tamponi effettuati è del 3,6 per cento.

I nuovi casi siciliani di coronavirus sono così suddivisi: 79 casi a Palermo, 70 a Catania, 44 a Messina, 31 a Trapani, 27 a Siracusa, 10 a Ragusa, nessuno a Enna, 12 ad Agrigento e 12 a Caltanissetta.

