Coronavirus in Sicilia, bollettino 12 ottobre: 298 nuovi positivi e tre vittime

Bollettino del 12 ottobre 2020: Sono 298 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.

12/10/2020

Sono 298 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 4682 gli attuali positivi e passano a 446 i ricoverati in ospedale con un incremento di 20 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 42 si trovano in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri, mentre sono 404 i ricoveri in regime ordinario; 4.236 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 3892.

Si registrano 3 persone positive decedute che portano il totale a 339. I morti sono un uomo di Trapani, 70 anni, uno di Caltanissetta di 56 anni e un uomo di Catania di 83 anni. I guariti sono 14.

Sono 109 i nuovi casi a Palermo, 71 a Catania, 60 a Messina, 29 a Siracusa, 13 a Ragusa, 8 a Caltanissetta, 4 a Enna, 3 a Trapani e 1 ad Agrigento.

Sono 4619 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 39 decessi, che portano il totale a 36.205 dall'inizio dell'emergenza.

Calano i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in Italia (85.442). Sono 82.764 gli attualmente positivi in Italia (3.689 in più rispetto a ieri) e 240.600 i guariti (+891). Salgono i ricoverati negli ospedali (+302) e nelle terapie intensive (+32). Al momento negli ospedali sono ricoverate 4.821 persone mente nelle rianimazioni ci sono 452 pazienti. In totale dall'inizio dell'emergenza sono stati contagiate 359.569 persone.

In Campania (662 nuovi contagi) quasi a livello della Lombardia (696). Nuovo balzo di casi in Veneto. Nel Lazio si registrano 395 contagi.

