Coronavirus in Sicilia, bollettino 13 gennaio 2021: 1969 nuovi positivi, 445 a Palermo

Quadro riepilogativo della situazione in Sicilia aggiornato ad oggi, 13 gennaio 2021.

Sono 1.969 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 10542 tamponi processati con una incidenza del 18,6%. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore che portano a 2841 deceduti dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 44.677 con un aumento di 639 casi. I guariti sono 1294.

Negli ospedali i ricoveri sono 1.579, 28 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1371, 29 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 208, uno in meno rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede Catania con 557 casi, Palermo con 445, Messina 380, Siracusa 218, Trapani 124, Agrigento 79, Caltanissetta 71, Enna 62, Ragusa 33.

