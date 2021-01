Covid-19

Coronavirus in Sicilia, bollettino 18 gennaio 2021: 1278 nuovi positivi, prima regione in Italia per numero di casi

Quadro riepilogativo della situazione in Sicilia aggiornato ad oggi, 18 gennaio 2021.

Sono 1.278 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, che diventa così la prima regione in Italia per numero di casi davanti alla Lombardia, su 39.776 tamponi (compresi quelli rapidi) con un tasso di positività che resta fermo al 3,2%. Le vittime sono state 38 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.027.

I positivi sono 46.885 con un aumento di 460 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.649, 19 in più rispetto a ieri, dei quali 205 in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 780.

