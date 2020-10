Covid-19

Coronavirus in Sicilia, bollettino 2 ottobre: 140 nuovi positivi e due morti

Bollettino del 2 ottobre: Sono 140 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Sono 140 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 3.048 gli attuali contagiati e passano a 324 i ricoverati in ospedale di questi 21 sono in terapia intensiva e 303 in regime di ricovero ordinario, 2.724 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 5.552. Due le vittime oggi che portano il totale a 314 dei decessi dall'inizio della pandemia. I guariti sono 26.

Sono 2.499 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 23 morti, che portano il totale a 35.941 dall'inizio dell'emergenza. I pazienti in terapia intensiva sono 294, con un incremento di 3 unità. Rispetto a ieri sono stati eseguiti altri 120.301 tamponi.

