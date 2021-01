Covid-19

Coronavirus in Sicilia, bollettino 20 gennaio 2021: 1486 nuovi positivi, 506 a Palermo

Quadro riepilogativo della situazione in #Sicilia aggiornato ad oggi, 20 gennaio 2021.

20/01/2021

Sono 1.486 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 20.003 tamponi processati con una incidenza del 7,4%. L’isola non è più la prima regione per contagio. La triste palma oggi spetta alla Lombardia con 1876 positivi ma la nostra regione resta la seconda.

Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.101. Il totale dei positivi attivi è 46.707 con una diminuzione di 820 casi. I guariti, infatti, sono 2269. Negli ospedali i ricoveri sono 1.674, 7 in più rispetto a ieri, dei quali 215 in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede Palermo di nuovo in testa al contagio con 506 casi seguita da Catania con 344 e da Messina 252, poi Siracusa 140, Caltanissetta 87, Agrigento 62, Trapani 50, Ragusa 24, Enna 21.

