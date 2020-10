Covid-19

Coronavirus in Sicilia, bollettino 21 ottobre: 562 nuovi casi e 11 morti

Sono 562 i casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Sono 562 i casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, con undici morti, uno dei dati più alti di sempre. Effettuati 7412 tamponi.

Nella Penisola nelle ultime 24 ore sono stati 15.199 casi oggi (ieri 10.874), con il record di tamponi (177.848, 33mila più di ieri). Balzo anche dei decessi, 127 oggi contro gli 89 di ieri, per un totale che sale a 36.832.

Crescita leggermente meno ripida invece per le terapie intensive, +56 oggi contro il +73 di ieri, 926 in tutto, e per i ricoveri ordinari, +603 (ieri +778), per un totale di 9.057. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

