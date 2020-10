Covid-19

Coronavirus in Sicilia, Bollettino 22 ottobre 2020: 796 nuovi contagi e 8 vittime

Sono 796 i nuovi positivi da coronavirus in Sicilia.

Sono 796 i nuovi positivi da coronavirus in Sicilia: record assoluto in sole 24 ore. Otto le vittime, per un totale di 397 dall'inizio della pandemia. Sono 7732 i tamponi effettuati. In ospedale 588 persone in regime ordinario (+23) e 89 in terapia intensiva (+6). Nelle ultime 24 ore sono guarite 98 persone.

Aumentano ancora i contagi per coronavirus in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati individuati 16.079 nuovi casi, quasi mille più di ieri, ma con circa 7.500 tamponi in meno (170.392 contro 177.848). Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 465.726. In aumento anche il numero delle vittime: 136 in un giorno, mentre ieri erano 127, per un totale che è arrivato a 36.968.

Sul fronte della distribuzione territoriale ci sono 351 i nuovi casi a Palermo; 211 a Catania; 60 a Trapani; 47 a Messina; 49 a Ragusa; 24 a Siracusa; 28 a Caltanissetta; 7 a Enna e 19 ad Agrigento.

