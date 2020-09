Covid-19

Coronavirus in Sicilia, Bollettino 24 settembre: 125 nuovi casi

Bollettino 24 settembre: Sono 125 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/09/2020 - 17:55:20 Letto 449 volte

Sono 125 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, 2 sono migranti ospiti all’hotspot di Lampedusa. Attualmente ci sono complessivamente 2461 positivi attivi di cui 253 ricoverati in ospedale, 16 dei quali in terapia intensiva (dato identico a ieri) e 237 in regime di ricovero ordinario (sette più di ieri); 2.208 si trovano in isolamento domiciliare, per un totale di 6.234 casi dall’inizio dell’epidemia. I tamponi eseguiti sono 5.169 confermando il trend in crescita dei test.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 453.581, su 334.504 persone: di queste sono risultate positive 6.359 (+125 di cui 2 migranti dell’Hotspot di Lampedusa). Attualmente sono contagiate 2.461 persone, 3.594 (+75) sono guarite e 304 decedute (+1). Degli attuali 2.461 positivi, 237 (+7) pazienti sono ricoverati – di cui 16 (0) in terapia intensiva – mentre 2.208 (+42) sono in isolamento domiciliare.

Dei nuovi casi registrati, 56 sono nella provincia di Palermo, 31 a Catania, 6 a Messina, 3 a Siracusa, 5 ad Agrigento, 17 a Trapani, 5 a Caltanissetta e 2 a Enna. Nessun caso registrato, nelle ultime 24 ore, in provincia di Ragusa.

Sono 23 i morti per Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi casi da ieri nel Paese sono 1.786. Il totale dei decessi in Italia dall'inizio dell'emergenza sale così a 35.781, quello dei casi a 304.323.

Attualmente i positivi nel Paese sono 46.780 (+666 da ieri): 2.731 ricoverati con sintomi, 246 in terapia intensiva (+2) e 43.803 in isolamento domiciliare. Il numero dei dimessi/guariti sale a 221.762 (+1.097). Da ieri sono stati effettuati 108.019 tamponi.

Nessuna Regione a zero contagi nelle ultime 24 ore, mentre l'incremento più alto si registra in Veneto con 248 nuovi positivi, seguito dal Lazio con 230 e dalla Lombardia con 229.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!