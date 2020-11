Covid-19

Coronavirus in Sicilia, bollettino 25 novembre 2020: 1322 nuovi positivi, 328 a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/11/2020 - 18:09:02 Letto 405 volte

Sono 1.322 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.433 tamponi effettuati; 47 i decessi, che portano il totale a 1.322.

Con i nuovi casi salgono a 38.320 gli attuali positivi con un incremento di 121. Di questi 1.824 sono i ricoverati, 20 in meno rispetto a ieri: 1.574 in regime ordinario e 250 in terapia intensiva, 7 in più di ieri. In isolamento domiciliare sono 36.496. I guariti sono 1149.

Sul fronte della distribuzione fra province in testa c’è Catania con 330 casi poi Palermo con 328, Enna 170, Trapani 158, Ragusa 88, Agrigento 71, Siracusa 65, Messina 64, Caltanissetta 43.

