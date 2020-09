Covid-19

Coronavirus in Sicilia, bollettino 28 settembre: 102 nuovi casi e una vittima

Bollettino del 28 settembre: sono 102 i nuovi contagiati e un morto in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Pubblicata il: 28/09/2020

Sono 102 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. E una donna di 86 anni morta a Siracusa. Salgono così a 2743 i contagiati, 294 i ricoverati in ospedale, 15 in terapia intensiva, 2.434 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati solo 2.414. I guariti di oggi sono 17. Sul fronte della distribuzione territoriale Palermo ha 62 nuovi positivi, Catania con 12 e da Caltanissetta con 11 così come Ragusa. Trapani 5 nuovi casi e Messina uno.

Sono 1.494 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 16 decessi, che portano il totale a 35.851 dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 51.109 tamponi, un numero nettamente inferiore rispetto alla media delle ultime settimane. I pazienti in terapia intensiva sono 264 (+10 da ieri). Nessuna regione è a zero contagi.

