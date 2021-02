Covid-19

Coronavirus in Sicilia, bollettino 3 febbraio 2021: 886 i nuovi positivi, 345 a Palermo

Quadro riepilogativo della situazione in Sicilia aggiornato ad oggi, 3 febbraio 2021.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/02/2021 - 17:56:35 Letto 443 volte

Sono 886 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 24.130 tamponi processati con una incidenza di positivi pari al 3,6%, tasso che torna a scendere rispetto a ieri.

La regione torna ad essere la sesta in Italia per contagio dopo il boom di eri che l’avevariportata in testa. Il massimo contagio spetta alla Lombardia con circa il doppio dei contagi siciliani seguita da Campania, Lazio, Emilia Romagna e Puglia. Le vittime sono state 34 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.579

Il totale degli attualmente positivi è 41.122, con un decremento di 491 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1343.

La distribuzione nelle province vede Palermo 345, Catania 186, Messina 123, Trapani 70, Caltanissetta 63, Agrigento 40, Siracusa 33, Ragusa 13, Enna 13.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!