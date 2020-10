Covid-19

Coronavirus in Sicilia, bollettino 7 ottobre: 213 nuovi positivi, 4 vittime e 108 guariti

Bollettino del 7 ottobre 2020: Sono 213 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Sono 213 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 198). Salgono così a 3.549 gli attuali positivi e passano a 405 i ricoverati in ospedale con un incremento di 7 ricoveri rispetto a ieri.

Di questi 30 si trovano in terapia intensiva, due in più rispetto a 24 ore prima, mentre diventano 375 i ricoveri in regime ordinario; 3.144 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti tornano in numero elevato, sono stati 6.579.

Anche oggi si registrano nuove vittime, quattro il totale generale a 326. Una donna a Palermo, di 84 anni, due uomini a Catania di 89 e 74 anni e una donna di Mazara del Vallo di 72 anni. Alto il numero dei guariti che sono 108.

Per quanto riguarda la distribuzione nelle province, 13 i nuovi positivi a Caltanissetta, 89 a Catania, 11 a Messina, 59 a Palermo, 8 a Ragusa, 8 a Siracusa e 25 a Trapani.

Sono 3678 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 31 morti, che portano il totale a 36061 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti oltre 125mila tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 337, con un incremento di 18 unità. Nessuna regione è a zero contagi da ieri: il primato quotidiano spetta alla Campania (+544).

