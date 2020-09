Covid-19

Coronavirus in Sicilia, bollettino del 23 settembre: 89 contagi e 3 decessi

Bollettino del 23 settembre: sono 89 i nuovi casi di coronavirus diagnosticati in Sicilia nelle ultime 24 ore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/09/2020 - 17:25:09 Letto 427 volte

Questo il quadro riepilogativo aggiornato della situazione in Sicilia, secondo il bollettino del ministero della Salute, di oggi mercoledì 23 settembre, in merito all’emergenza Coronavirus.

Sono 89 i nuovi casi di coronavirus diagnosticati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Dopo i 108 contagi di ieri, a fronte però anche di un lieve calo dei tamponi effettuati: 6.039 contro i 7.008 del giorno precedente. Si registrano anche tre nuovi decessi e un leggero aumento degli ospedalizzati.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 448.412, su 331.383 persone: di queste sono risultate positive 6.234 (+89 di cui 9 risultano ospiti della comunità “Biagio Conte” e 1 migrante dell’Hotspot di Lampedusa).

Attualmente sono contagiate 2.412 persone, 3.519 (+66) sono guarite e 303 decedute (+3). Degli attuali 2.412 positivi, 230 (+6) pazienti sono ricoverati – di cui 16 (+1) in terapia intensiva – mentre 2.166 (+15) sono in isolamento domiciliare.

Palermo resta l'epicentro della pandemia in Sicilia con un incremento nelle ultime 24 ore di 43 casi, 16 invece quelli registrati a Catania, 15 a Trapani, 9 a Ragusa, 3 a Caltanissetta, 2 a Siracusa, 1 a Enna, 1 a Messina e zero ad Agrigento.

In Italia sono 1.640 il totale dei nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 20 morti, che portano il totale a 35.758. Da ieri sono stati eseguiti 103.696 tamponi. In terapia intensiva sono ricoverati 244 pazienti, con un incremento di 5 unità. Nessuna regione a zero contagi nelle ultime 24 ore.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!