Coronavirus: in Sicilia Comitato scientifico riunito su ''Fase 2''

Il Comitato tecnico-scientifico è riunito per fornire al governo regionale un proprio parere sugli scenari progressivi di fine lockdown nel territorio siciliano.

Dalle 18 di ieri, dopo un confronto con i vertici dell'assessorato alla Salute, il Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza Coronavirus in Sicilia è riunito in seduta permanente per fornire al governo regionale un proprio parere sugli scenari progressivi di fine lockdown nel territorio siciliano. L'iniziativa, come è noto, è stata richiesta dal presidente della Regione, Nello Musumeci.

Il confronto fra gli esperti, coordinati dal commissario Antonio Candela, servirà a definire le più adeguate strategie di intervento per "Fase 2" relativa alla ripresa delle diverse di attività sociali, lavorative, produttive e ricreative. L'obiettivo del Comitato, infatti, sarà determinare ogni criterio scientifico utile a garantire una graduale riapertura in sicurezza.

In base alle risultanze del Comitato, il governo della Regione assumerà le decisioni per l'allineamento al Dpcm vigente e valuterà, già per i prossimi giorni, l'adozione di ulteriori misure di alleggerimento.

