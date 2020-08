Covid-19

Coronavirus in Sicilia: contagi in calo, 7 nuovi casi

Sono 239 i contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/08/2020

Sono 239 i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, di nuovo in calo rispetto al giorno precedente (295). 8 le nuove vittime, tutte in Lombardia, (sabato 5), 35.154 in tutto.

Sono 7 i casi riscontrati in Sicilia e per la prima volta da giorni nessuno di questi si riferisce a migranti. I nuovi contagi nell’Isola sono quasi tutti a Catania (6 casi) e uno a Siracusa.

Lo comunica il ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 43.269, 17 mila circa meno di ieri. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi, che sono stati trovati soprattutto in Emilia Romagna (+49), Lombardia (+38) e Veneto (+45). Sono 231 le persone guarite nelle ultime 24 ore, per un totale di 200.460.

