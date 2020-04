Coronavirus

Coronavirus in Sicilia, contrari a stop oltre il 3 maggio

''Non si può andare oltre a quella data, perché in Sicilia ci troviamo in una condizione epidemiologica diversa da quella di altre regioni'', così l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

16/04/2020

“Il premier Conte ha chiesto alle Regioni di condividere con i ministeri competenti eventuali scelte di anticipare riaperture di attività. Valutiamo l'ipotesi che lo Stato propenda di andare oltre al 3 maggio, mentre la nostra posizione è che non si può andare oltre a quella data, perché in Sicilia ci troviamo in una condizione epidemiologica diversa da quella di altre regioni. Ecco perché nel pomeriggio il presidente Musumeci incontra il comitato tecnico-scientifico regionale". Così l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, all'Assemblea siciliana.

