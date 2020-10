Covid-19

Coronavirus in Sicilia è record di contagi, bollettino 6 ottobre: 198 nuovi positivi

Bollettino del 6 ottobre 2020: Sono 198 i nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Sono 198 i nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore, mai così tanti nella rilevazione giornaliera del Ministero della Salute. Due i migranti. Una vittima, a Sciacca, che porta il totale a 322.

I nuovi positivi salgono a 3.448 gli attuali: 368 ricoverati con sintomi, 28 in terapia intensiva e 3.052 in isolamento domiciliare. Sono 322 i deceduti, uno in più rispetto a ieri. Ammontano a 8.007 i casi totali, 4.237 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 6.754. La Regione segnala che dei 198 nuovi positivi, ci sono due migranti. Dei nuovi positivi, 72 sono in provincia di Palermo, 51 in quella di Catania, 28 Trapani, 15 Caltanissetta, 12 ad Agrigento. Zero contagi a Enna

Sono 2.677 i nuovi casi in Italia contro i 2.257 di ieri, ma con 99.742 tamponi, quasi 40mila in più. Il totale sale così a 330.263. In aumento anche i decessi, 28 oggi contro i 16 di ieri, per un totale di 36.030. I guariti in forte crescita, 1.418 oggi (ieri erano 767), e salgono a 234.099. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

