Coronavirus, in Sicilia il 2% della popolazione ha completato il ciclo delle vaccinazioni

La Sicilia all'undicesimo posto tra le regioni per quanto riguarda la popolazione che ha completato il ciclo delle vaccinazioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/02/2021 - 16:35:37 Letto 356 volte

La Sicilia all'undicesimo posto tra le regioni per quanto riguarda la popolazione che ha completato il ciclo delle vaccinazioni: 2,07%, rispetto a una media nazionale del 2,18%. L'Isola è preceduta dal Molise e seguita dal Lazio. Secondo i dati settimanali della Fondazione Gimbe di Bologna, rilevati dall'11 al 16 febbraio.

La classifica vede in testa la provincia autonoma di Bolzano con il 4,15% e si chiude con la Calabria, ferma all'1,46%.

Le dosi somministrate sono state destinate per il 69% agli operatori sanitari, il 24% a personale non sanitario, il 7% a ospiti delle Rsa.

In miglioramento i dati dei contagi e dei ricoveri: sono 707 gli attualmente positivi ogni 100 mila abitanti; 25% i posti letto occupati in area medica per i pazienti affetti da Covid e il 19% quelli in terapia intensiva.

