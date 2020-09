Covid-19

Coronavirus in Sicilia, il bollettino del 21 settembre: 75 nuovi contagi e tre decessi

Sono 75 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Sono 75 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore e si aggrava purtroppo il bilancio dei decessi: sono 3 infatti le nuove vittime (a Catania, Palermo e Trapani), che portano il totale a 299 da inizio epidemia. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Attualmente ci sono 2.348 i positivi di cui 203 ricoverati con sintomi (+9 rispetto alla giornata di ieri), 14 in terapia intensiva (+1), 2.131 in isolamento domiciliare. I positivi dall'inizio della pandemia in Sicilia sono 6047. I guariti salgono a 3.390 (+40).

Questa la suddivisione dei nuovi positivi per provincia: 43 a Palermo (di cui 21 sono ospiti della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte), 13 a Caltanissetta, 6 a Catania, 5 a Messina, 3 a Ragusa, 2 a Siracusa e Trapani, 1 ad Agrigento. Enna è l'unica provincia che oggi non registra contagi.

Questa la situzione generale in Italia: 1350 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 17 morti, che portano il totale a 35.724 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 55.862 tamponi. Nessuna regione a zero contagi nelle ultime 24 ore: il maggior numero di nuovi casi (243) appartiene alla Campania. I pazienti in terapia intensiva sono 232, con un incremento di 10 unità.

