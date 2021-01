Covid-19

Coronavirus in Sicilia, Messina verso 'zona rossa' assieme a due comuni catanesi

Anche la città di Messina potrebbe a breve diventare 'zona rossa', assieme a due comuni del Catanese: Castel di Judica e Ramacca.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/01/2021 - 17:09:33 Letto 413 volte

Anche la città di Messina potrebbe a breve diventare 'zona rossa', assieme a due comuni del Catanese: Castel di Judica e Ramacca. E' l'ipotesi che emerge dopo le "preoccupanti relazioni" trasmesse stamattina dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali all'assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

Si procederà adesso a valutare le ulteriori richieste che in queste ore stanno arrivando da parte del servizio sanitario e delle amministrazioni locali e, in giornata, il presidente della Regione adotterà i provvedimenti conseguenti.

"Tempestività e rigore - ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza - sono per noi indispensabili in una fase in cui le performance positive sulla campagna vaccinale non possono e non devono subire distrazioni. Il mese di gennaio è strategico sotto il profilo sanitario ed economico. I cittadini sono i primi ad averne la piena consapevolezza. In particolare, in base alle recenti indicazioni del Comitato tecnico scientifico regionale, verrà effettuato un monitoraggio costante e analitico su tutto il territorio regionale".

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!