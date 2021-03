vaccino

Coronavirus, in Sicilia oltre 21mila vaccinazioni

In Sicilia sono state giÓ inoculate 15mila dosi Pfizer, 807 Moderna e 5.100 AstraZeneca.

In Sicilia sono circa 21mila i vaccini somministrati in tutte le strutture predisposte per la somministrazione. Si tratta, comunque, di un dato parziale poiché alcuni centri vaccinali risultano ancora in attività.

Nello specifico, sino alle 20.30, sono state già inoculate 15mila dosi Pfizer, 807 Moderna e 5.100 AstraZeneca.

