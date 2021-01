Sicilia zona rossa

Coronavirus in Sicilia, Razza: ''Ci auguriamo di uscire dalla zona rossa il 31 gennaio''

''Auspichiamo di uscire dalla zona rossa il 31 gennaio'' dice l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/01/2021 - 18:01:33 Letto 391 volte

"Auspichiamo di uscire dalla zona rossa il 31 gennaio". Così l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nella replica ai parlamentari a conclusione del dibattito all'Ars sulla situazione pandemica nell'isola.

"Nelle prossime 48 ore potremo comprendere se le decisioni prese di concerto con lo Stato hanno limitato il contagio e hanno evitato un danno significativo per l'apparato produttivo". "Se non lo avessimo fatto - ha proseguito - ci saremmo finiti la settimana successiva in base ai nuovi parametri di Rt e saremmo stati dichiarati zona rossa per tre settimane".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!