Covid-19

Coronavirus in Sicilia: scendono ancora i ricoveri, piu di mille guariti

Quadro riepilogativo della situazione in Sicilia aggiornato ad oggi domenica 10 maggio.

10/05/2020

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, domenica 10 maggio, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.



Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 102.403 (+855 rispetto a ieri), su 91.748 persone: di queste sono risultate positive 3.327 (+14), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.069 (-11), 1.002 sono guarite (+25) e 256 decedute (0).



Degli attuali 2.069 positivi, 289 pazienti (-5) sono ricoverati - di cui 16 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.780 (-6) sono in isolamento domiciliare.



Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Fonte: Protezione Civile Regionale

