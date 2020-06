Covid-19

Coronavirus, in Sicilia sempre più guariti, virus sempre più lontano

Due nuovi casi di coronavirus in Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/06/2020 - 19:27:20 Letto 466 volte

Due nuovi casi di coronavirus in Sicilia (uno nel Catanese e uno nel Palermitano) e boom di guariti, con le provincie e le Asp che evidentemente hanno aggiornato i dati.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 186.253 (+1858 rispetto a ieri): di queste sono risultate positive 3.464 (+2 rispetto a ieri), mentre attualmente sono ancora contagiate 637 (-168), 2.547 sono guarite e 280 decedute (0).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!