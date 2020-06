Coronavirus in Sicilia, solo due nuovi contagi

Covid-19

In Sicilia rispetto a ieri si registrano due nuovi casi di Coronavirus.

In Sicilia rispetto a ieri si registrano due nuovi casi di coronavirus (rispettivamente in provincia di Palermo e in provincia di Catania) e nessun decesso.

Delle 853 persone attualmente malate (come ieri) nell'Isola, 6 sono in terapia intensiva (-1), 39 ricoverati con sintomi (-1), 808 in isolamento domiciliare (+2).

In 3454 sono risultati positivi dall'inizio dell'epidemia in Sicilia. I morti totali sono 278 (+0), i guariti 2323 (+2).

Nelle ultime 24 ore sono state testate 2386 persone (168.562) i tamponi totali effettuati in Sicilia, con un rapporto tra nuovi positivi (2) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,08%.

