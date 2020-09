Coronavirus in Vaticano, Papa Francesco negativo al test sierologico

Coronavirus

Il Papa si è sottoposto al test dopo che il cardinal Tagle è risultato positivo al Covid-19.

Papa Francesco, a quanto apprende l'Adnkronos, nei giorni scorsi si è sottoposto al test sierologico, dopo il primo caso di positività al Coronavirus per un capo dicastero della Curia vaticana. Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e presidente di Caritas Internationalis.

Il porporato, che ora si trova nelle Filippine in isolamento fiduciario, aveva incontrato ufficialmente Bergoglio in Vaticano lo scorso 29 agosto. Il test di Bergoglio, sempre a quanto apprende l'Adnkronos, ha dato esito negativo e il pontefice è risultato essere in buona salute.

"Sua Eminenza non presenta sintomi e resterà in isolamento fiduciario nelle Filippine, dove si trova". Nel frattempo "si sta procedendo con le verifiche necessarie tra quanti sono entrati in contatto con Sua Eminenza nei giorni scorsi. Il 7 settembre il Cardinale Tagle si era già sottoposto a tampone a Roma, con esito negativo".

