Coronavirus, incremento di contagi in Sicilia: 7 in un solo giorno

Crescono e di parecchio i nuovi positivi in Sicilia rispetto agli ultimi giorni.

Crescono e di parecchio i nuovi positivi in Sicilia rispetto agli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, ci sono 7 nuovi casi e di questi uno è ricoverato in terapia intensiva. Sei sono nella provincia di Catania (5 nell'hinterland etneo) e uno in provincia di Siracusa: tutti stanno bene e sono asintomatici.

Attualmente, dunque, sono 161 gli attuali positivi di cui 10 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva e 148 in isolamento domiciliare. In Sicilia, dall'inizio dell'epidemia, si registrano 3.153 i positivi al Coronavirus. Anche oggi nessun morto.

