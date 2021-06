indice Rt

Coronavirus, indice Rt Italia rimane fermo a 0,69

L'Rt nazionale resta stabile 0,69 ma continua invece costante la riduzione dell'incidenza

Pubblicata il: 25/06/2021

L'Rt nazionale resta stabile 0,69 ma continua invece costante la riduzione dell'incidenza, uno dei valori chiave per le decisioni sulle misure contro il Covid, che scende ancora a 11 casi ogni 100 mila abitanti aggiornato a ieri, rispetto al 16,7 di 7 giorni fa. Sono, secondo quanto si apprende, i dati contenuti nella bozza sull'andamento dei contagi da coronavirus in Italia, ora all'esame della cabina di regia, che saranno presentati oggi.

A basso rischio tutte le Regioni tranne il Molise, a rischio moderato. Nessuna Regione, invece, oltre la soglia critica delle terapie intensive. E per quanto riguarda la variante Delta, il report segnala focolai anche in Italia e spiega: "Serve un tracciamento capillare" e una "elevata copertura vaccinale per prevenire recrudescenze della pandemia".

"La campagna vaccinale progredisce velocemente e l’incidenza è a un livello che permetterebbe il contenimento dei nuovi casi", osservano gli esperti.

"Nessuna Regione e province autonome superano la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 4%, sotto la soglia critica, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 504 (15 giugno) a 362 (22 giugno). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (4%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 3.333 (15 giugno) a 2.289 (22 giugno)", sottolinea la bozza.

