Coronavirus, individuata variante indiana in Veneto

╚ stata individuata anche in Veneto la variante indiana del Coronavirus.

27/04/2021

È stata individuata anche in Veneto la variante indiana del Coronavirus. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca Zaia.

"Si tratta - ha detto - di due cittadini indiani di Bassano, padre e figlia, con la variante indiana. Le varianti ormai sono migliaia, e prima o poi arrivano tutte. Affrontiamo giorno dopo giorno questi aspetti, e andiamo avanti".

"E' in corso a Latina una vasta indagine epidemiologica nei confronti della comunità Sikh. I test sono stati inviati all'Istituto Spallanzani per i sequenziamenti per verificare ipotesi di varianti". Lo comunica l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "C'è la massima collaborazione grazie alla straordinaria opera di mediazione del Prefetto di Latina in costante collaborazione e cooperazione con la Asl e le autorità religiose", spiega l'assessore. "Siamo in attesa dei risultati e sono in costante contatto con la Asl e il Prefetto per valutare l'evolversi della situazione", conclude D'Amato

Fonte: Ansa

