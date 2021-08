Green pass

Coronavirus, ipotesi Green pass per università, treni e aerei

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/08/2021 - 15:43:27 Letto 425 volte

Green pass obbligatorio in Italia per gli universitari. E' l'ipotesi che prende forma, secondo quanto si apprende da fonti di governo nella giornata che servirà anche a definire regole relative al pass verde. Da domani, 6 agosto, green pass indispensabile per accedere ad una serie di attività commerciali e servizi.

Tra le ipotesi allo studio della cabina di regia di palazzo Chigi ci sarebbe il green pass obbligatorio per chi viaggia in aereo e per i treni a lunga percorrenza. La misura dovrebbe entrare in vigore il primo settembre.

Da domani, 6 agosto, in Italia il green pass sarà indispensabile a tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni per svolgere liberamente alcune attività tra cui: accedere ai ristoranti al chiuso; entrare al cinema, al teatro o nei musei; svolgere attività fisica in palestra; partecipare a delle sagre, accedere in stadi, congressi e grandi eventi; consumare ai bar al chiuso al tavolo salvo usufruire del servizio al bancone; spostarsi in entrata e in uscita dai territori classificati come zona rossa o zona arancione. Regioni e province autonome possono prevedere altri utilizzi dei green pass all’interno dei territori di loro competenza.

Fonte: Adnkronos

