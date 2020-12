Covid-19

Coronavirus, Iss: ''Per le feste rigoroso rispetto delle regole''

''Sulle festività abbiamo un dato alto di incidenza che non ci permette di passare dalla fase di mitigazione alla fase di contenimento'', così il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

Pubblicata il: 13/12/2020

"Sulle festività abbiamo un dato alto di incidenza che non ci permette di passare dalla fase di mitigazione alla fase di contenimento. I comportamenti individuali, i movimenti delle persone e le fasi di aggregazione sono efficaci nel ridurre la trasmissione del virus e quindi più le adottiamo e meglio è. Quindi è importante nelle prossime settimane essere attenti e rigorosi nel rispetto di queste misure perchè questa incidenza la dobbiamo abbassare proprio per poter ripartire il prossimo anno. In questa fase particolarmente critica la ripartenza è difficile". Così il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

Fonte: Ansa

