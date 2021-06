Covid-19

Coronavirus Italia, bollettino 18 giugno 2021: 1.147 contagi e 35 morti

Quadro riepilogativo della situazione in Italia aggiornato ad oggi, 18 giugno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/06/2021 - 18:01:32 Letto 417 volte

Sono 1.147 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 18 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 35 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 216.026 tamponi con un tasso di positività allo 0,5%. Sono stati 416 ricoverati in terapia intensiva, 28 in meno da ieri.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!