Coronavirus Italia, bollettino 2 maggio 2021: 9.148 contagi e 144 morti

Quadro riepilogativo della situazione in Italia aggiornato ad oggi, 2 maggio 2021.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/05/2021 - 17:50:00 Letto 397 volte

Sono 9.148 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 2 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo la tabella del ministero della Salute, registrati altri 144 morti.

Nelle ultime 24 ore eseguiti 156.872 tamponi, il tasso di positività è al 5,8%. In leggero aumento, due in più, i ricoveri in terapia intensiva: 2.524 i posti occupati con 109 ingressi nelle ultime 24 ore.

