Coronavirus Italia, bollettino 21 maggio 2021: 5.218 contagi e 218 morti

Quadro riepilogativo della situazione in Italia aggiornato ad oggi, 21 maggio.

Sono 5.218 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 21 maggio, secondo i dati regione per regione della Protezione Civile. Da ieri, nelle regioni, registrati altri 218 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 269.744 tamponi, il tasso di positività è all'1,9%.

Sono 51 i pazienti entrati nelle ultime 24 ore in terapia intensiva con il coronavirus mentre, considerando le persone dimesse, in rianimazione cala a 1.469 il numero totale dei ricoverati, 75 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 458 in meno di 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti covid scende a 9.925.

