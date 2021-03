Covid-19

Coronavirus Italia, bollettino 25 marzo 2021: 23.696 positivi e 460 vittime

Quadro riepilogativo della situazione in Italia aggiornato ad oggi, 25 marzo.

Sono 23.696 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 25 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. La tabella pubblicata dal ministero della Salute fa riferimento a 460 morti, che portano il totale a 106.799 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19.

Sono 349.472 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, nelle ultime 24 ore: il tasso di positività è al 6,7%. Sono 260 gli ingressi in terapia intensiva e portano il numero dei ricoverati con coronavirus in rianimazione a 3.620. Il numero di posti letto occupati in più rispetto a ieri è di 32.

