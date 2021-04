Covid-19

Coronavirus Italia, bollettino 27 aprile 2021: 10.404 contagi e 373 morti

Quadro riepilogativo della situazione in Italia aggiornato ad oggi, 27 aprile.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/04/2021 - 17:41:44 Letto 387 volte

Sono 10.404 i contagi da coronavirus regione per regione in Italia oggi, 27 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Mentre in diverse regioni si accendono i riflettori sulla variante indiana, si registrano altri 373 morti, che portano il totale a 119.912 dall'inizio dell'emergenza covid-19.

In terapia intensiva sono ricoverati 2.748 pazienti, (-101 da ieri), con 177 nuovi ingressi. Nelle ultime 24 ore eseguiti 302.734 tamponi, il tasso positività scende al 3,4%.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!