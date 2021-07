Coronavirus Italia, bollettino 28 luglio 2021: 5.696 nuovi positivie e 15 vittime

Covid-19

Coronavirus Italia, bollettino 28 luglio 2021

Sono 5.696 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 28 luglio 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 15 morti, che portano a 128.010 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 248.472 tamponi, il tasso di positività è al 2,2%. In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.685 (+74 rispetto a ieri), mentre sono 183 i ricoverati in terapia intensiva (-6), con 9 ingressi nelle ultime 24 ore.

