Covid-19

Coronavirus Italia, bollettino 28 maggio 2021: 3.738 contagi e 126 morti

Quadro riepilogativo della situazione in Italia aggiornato ad oggi, 28 maggio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/05/2021 - 17:30:08 Letto 414 volte

Sono 3.738 contagi da coronavirus regione per regione in Italia oggi, 28 maggio, secondo i dati della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 126 morti. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 249.911 tamponi: il tasso di positività scende all'1,5%. Si segnalano 41 ingressi in terapia intensiva da ieri. Nel complesso, il tasso di occupazione cala di 64 unità.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!