Coronavirus Italia, bollettino 3 novembre 2020: oltre 28mila nuovi contagi e altri 353 morti

Sono 28.244 i nuovi contagi da coronavirus in Italia.

03/11/2020

Sono 28.244 i nuovi contagi da coronavirus in Italia e 353 i morti Covid registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese.

Oltre 6mila casi in Lombardia e oltre 3mila in Piemonte. Sono i dati del bollettino dell’emergenza coronavirus in Italia di oggi martedì 3 novembre reso noto dal Ministero della Salute.

Sono 6.258 invece i nuovi guariti mentre le persone attualmente positive sono 418.142.

Sono 759.829 i contagiati dall'inizio della pandemia di cui 39.412 deceduti.

