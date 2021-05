Covid-19

Coronavirus Italia, bollettino 4 maggio 2021: 9.116 contagi e 305 morti

Quadro riepilogativo della situazione in Italia aggiornato ad oggi, 4 maggio.

Sono 9.116 i contagi secondo il bollettino della Protezione Civile di oggi, 4 maggio. Da tabella risultano 305 morti nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia ci sono state 121.738 vittime.

Da ieri sono stati fatti 315.506 tamponi con l'indice di positività al 2,88%, in miglioramento rispetto a ieri quando era al 4,88%.

Calano gli ingressi in terapia intensiva di 67 unità, siamo a 2.423 occupate nel Paese. Nei reparti ordinari sono 18.176 i ricoverati Covid, 219 in meno in 24 ore.

