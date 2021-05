Covid-19

Coronavirus Italia, bollettino 6 maggio 2021: 11.807 contagi e 258 morti

Quadro riepilogativo della situazione in Italia aggiornato ad oggi, 6 maggio.

06/05/2021

Sono 11.807 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 maggio, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo le news regione per regione, sono stati registrati altri 258 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 324.640 tamponi, il tasso di positività è al 3,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.308 (-60 da ieri), con 127 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono in tutto 16.867 (-653). Il totale dei morti in Italia sale a 122.263, mentre sono 4.082.198 i casi totali.

